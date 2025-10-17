DIRETTA Roma, Gasperini tra conferenza e rivoluzione: le news del 17 ottobre

Vigilia del big match contro l’Inter e tanti temi da trattare e raccontare, tra calcio giocato e mercato
Manca sempre meno alla partitissima della settima giornata di campionato Roma-Inter. Alla viglia del match, Gian Piero Gasperini ha fissato la conferenza stampa al consueto orario delle 13.45 e medita alcuni cambiamenti di formazione per rispondere colpo su colpo a Cristian Chivu. Tra dichiarazioni e indiscrezioni, ecco tutte le notizie riguardanti il mondo giallorosso in tempo reale.
- 7.49 – In un’intervista al Corriere dello Sport, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha elogiato Gian Piero Gasperini: “È un top, non ho avuto il tempo di lavorare con lui, è un rimpianto. Io alla Roma? C’è stato solo un abboccamento in passato”.
- 7.38 – Cresce la tensione per la partita Roma–Inter, esame di maturità per i giallorossi. In attesa delle parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa (13.45),diamo uno sguardo alla possibile formazione. Occhio alle possibili sorprese soprattutto sulle fasce, con Rensch che potrebbe ritagliarsi uno spazio sia a destra a posto di Wesley, sia a sinistra al posto di Angelino e Tsimikas.