DIRETTA Roma, Gasperini tra conferenza e rivoluzione: le news del 17 ottobre

Vigilia del big match contro l’Inter e tanti temi da trattare e raccontare, tra calcio giocato e mercato

Manca sempre meno alla partitissima della settima giornata di campionato Roma-Inter. Alla viglia del match, Gian Piero Gasperini ha fissato la conferenza stampa al consueto orario delle 13.45 e medita alcuni cambiamenti di formazione per rispondere colpo su colpo a Cristian Chivu. Tra dichiarazioni e indiscrezioni, ecco tutte le notizie riguardanti il mondo giallorosso in tempo reale.