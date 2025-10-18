Calciomercato Roma: lo scambio annulla la Juventus

Il mercato di gennaio si avvicina, con giallorossi e bianconeri pronti ad intrecciare i propri sentieri

Come ogni sosta per le nazionali che si rispetti, anche quella di ottobre ha portato in dote numerose indiscrezioni di mercato che ci porteremo immancabilmente dietro fino al calciomercato di gennaio. Alcune di esse hanno coinvolto da vicino Juventus e Roma, conducendo anche a qualche punto d’intersezione tra i due club.

Impegnate entrambe nel raggiungimento dei primi quattro posti in classifica, le due squadre oltre a quelli sportivi condividono anche qualche obiettivo di mercato. In mediana, ad esempio, Frederic Massara e Damien Comolli sono pronti a rinforzare la rosa e non sono solamente sulle tracce di Mainoo.

Roma su Freuler con lo scambio: Juve avvisata

Nei giorni scorsi si è parlato, ad esempio, di un interesse comune per Remo Freuler. In scadenza il prossimo giugno con il Bologna, il centrocampista chiede un biennale per rinnovare, mentre i felsinei propongono un 1+1.

Juve e Roma, monitorano da vicino la situazione sia come potenziale ingaggio a parametro zero, sia come acquisto low cost a gennaio. I giallorossi in particolare, come indennizzo per un eventuale acquisto anticipato, oltre ad una piccola cifra cash, potrebbero valutare di offrire uno tra Baldanzi e Pisilli in prestito.