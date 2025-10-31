Icardi torna in Serie A: così la Roma lo soffia alla big

Il bomber argentino può tornare in Italia, il club ha già deciso cosa fare

In una Serie A in cui diversi attaccanti centrali stanno facendo fatica a carburare, il calciomercato di gennaio verrà utilizzato da diverse big per cercare nuovi bomber. Tra i giocatori in scadenza di contratto e quelli con il mal di pancia, sono molti i profili appetibili, soprattutto se raggiungibili a condizioni favorevoli.

Nelle ultime ore, si è parlato anche di un possibile ritorno in Italia di Mauro Icardi. In scadenza il 30 giugno del 2026, l’ex capitano dell’Inter si trova molto bene in Turchia, ma il Galatasaray è pronto a cederlo a gennaio per non perderlo a zero in caso di mancato prolungamento.

Icardi in Serie A: Milan e Roma informate

I giallorossi di Istanbul possono considerare il rinnovo solo con un taglio importante dell’ingaggio. L’italo-argentino guadagna circa 6 milioni di euro e anche in caso di ritorno in Italia dovrebbe rivedere al ribasso i propri parametri economici. Avversarie in Serie A domenica prossima, Milan e Roma sono state contattate da alcuni intermediari.

Con le posizioni di Dovbyk, Ferguson e Gimenez in bilico, giallorossi e rossoneri stanno effettivamente studiando il mercato degli attaccanti in vista di gennaio, ma ad oggi si stanno concentrando su profili più giovani (Zirkzee ad esempio) rispetto a quello di Icardi.

Per quanto riguarda la Roma, in passato si è passato di un interessamento del Gala per Celik, Hermoso e Pellegrini. Non è dunque da escludere che dalla Turchia possano pensare ad un ipotetico scambio con uno di questi giocatori.