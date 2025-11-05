Addio Roma, Dybala all’Inter e scippo rossonero

L’attaccante argentino può andare via a parametro zero la prossima estate, le ultime tra rinnovo e addio

Come se non bastasse la delusione per aver sbagliato il suo primo rigore con la maglia della Roma, Paulo Dybala ha dovuto subire anche l’ennesimo infortunio muscolare nella sua avventura in giallorosso, riportando una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro.

La Joya dovrà stare fermo per almeno tre-quattro settimane. Un nuovo stop che presumibilmente comporterà anche riflessioni importanti sul fronte rinnovo. In scadenza il 30 giugno del 2026, l’argentino non ha ancora ricevuto segnali concreti, nonostante alcuni organi di stampa abbiano parlato di prolungamento triennale.

Roma, addio Dybala: non solo Boca

Nonostante la fragilità muscolare, il numero 21 giallorosso può contare ancora su diversi estimatori, soprattutto fuori dall’Europa. Il corteggiamento del Boca Juniors e del suo amico Leando Paredes è arcinoto, ma gli argentini non sono l’unico club interessato.

Secondo Ekrem Konur, infatti, oltre ai rossoneri del Flamengo, sulle tracce dell’ex Juventus ci sarebbero anche l’Al-Nasrr e l’Inter Miami di Leo Messi e Javier Mascherano.