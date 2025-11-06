Dalla Roma alla Juve: Spalletti lo prende senza clausola

Nuovo intreccio di calciomercato tra bianconeri e giallorossi, si può chiudere a gennaio

In programma il 21 dicembre a Torino, la sfida tra Juventus e Roma sarà molto importante nella lotta Champions League, ma avrà anche un sapore speciale per Paulo Dybala, Matias Soulé e Luciano Spalletti, grandi ex della partita.

La grande rivalità sportiva tra i due club è, tuttavia, pronta ad accendersi anche in sede di calciomercato. Tra possibili operazioni di compravendita e obiettivi condivisi, sono molteplici gli ipotetici intrecci di mercato tra bianconeri e giallorossi.

Calciomercato Roma, Spalletti lo porta alla Juve

Arrivato da una settimana sulla panchina juventina, Spalletti ha collezionato una vittoria e un pareggio, con Teun Koopmeiners impiegato in difesa. Proprio il reparto arretrato è quello che necessita di maggiori interventi durante il mercato di gennaio e Damien Comolli è pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla Roma.

Secondo ‘fichajes.net’, infatti, uno dei profili preferiti del tecnico di Certaldo sarebbe Jhon Lucumi. Il difensore colombiano in estate è stato uno dei grandi obiettivi della Roma che, tuttavia, non ha voluto pagare la clausola rescissoria. Ora la Juve potrebbe anticipare tutte le concorrenti a gennaio, acquistando il calciatore senza nessuna clausola. Staremo a vedere.