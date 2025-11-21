Calciomercato Roma, l’asso nella manica che inguaia la Juve | ASRL

Frederic Massara è pronto a rovinare i piani juventini sul mercato

Manca poco più di un mese all’inizio ufficiale del calciomercato di gennaio e la Roma è chiamata a cercare due o tre rinforzi per assecondare le esigenze di Gian Piero Gasperini. Per quanto riguarda il breve periodo, la rosa ha bisogno di un attaccante esterno di sinistra, di un centrocampista e anche di un nuovo centravanti.

Ma in questi mesi di trattative, non è un mistero, si resta ricettivi un po’ su ogni fronte, per non farsi cogliere impreparati di fronte a possibili occasioni di mercato, proiettando il proprio orizzonte anche al di là di febbraio.

Non solo Inter e Juve: Roma su Tiago Gabriel

In tal senso vanno lette le indiscrezioni raccolte da Asromalive.it negli ultimi giorni. Secondo quanto raccolta dalla nostra redazione, infatti, anche Frederic Massara sta monitorando con attenzione i progressi di Tiago Gabriel del Lecce.

Arrivato in Salento nel gennaio del 2025 per poco più di un milione di euro, il gigante portoghese si è reso protagonista di un ottimo avvio di stagione e il suo nome è finito anche sul taccuino di Inter e Juventus. Rispetto alle due squadre citate, i giallorossi sono pronti a lasciare il difensore 20enne in Salento fino a giugno, inserendo in un’eventuale trattativa uno dei tanti giovani che sono finiti nel mirino di Pantaleo Corvino.