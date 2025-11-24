Vlahovic sblocca la Roma: via libera Friedkin

L’attaccante della Juventus può dare la svolta al calciomercato giallorosso in attacco

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, Dusan Vlahovic sarà uno dei nomi più caldi nelle prossime sessioni di calciomercato. Accostato anche alla Roma nelle scorse settimane da alcuni insider di mercato, l’attaccante serbo fa gola a molte squadre, nonostante l’elevato ingaggio.

Rimanendo in Italia, si è spesso parlato di un possibile approdo a Milano, dove sia l’Inter che il Milan stanno monitorando la situazione, mentre in Spagna si rincorrono le voci su Atletico Madrid e Barcellona. In Premier League, il suo nome è stato accostato praticamente a tutte le squadre che cercano un attaccante.

Tra queste, c’è anche l’Everton. Avvicinato nei giorni scorsi anche a Joshua Zirkzee, il club dei Friedkin ha messo nel mirino l’ex Fiorentina già da diverso tempo. Secondo l’ex calciatore dei Toffees, Don Hutchison, la priorità del club è proprio l’ingaggio di un attaccante da 20 gol.

“So che è molto difficile – si legge su Liverpool Echo – ma ci sono calciatori come Dusan Vlahovic della Juve che andrà a parametro zero in estate. Credo stiano puntando a questi profili, anche se richiedono stipendi elevati. Guardando il resto della squadra, credo che un numero 9 da 20 gol sia l’ultimo tassello e o spendi cifre esorbitanti oppure puoi prendere Vlahovic a zero”.