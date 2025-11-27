Europa League, DIRETTA Roma-Midtjylland: la cronaca LIVE

Asromalive.it seguirà in tempo reale la sfida dello Stadio Olimpico delle 18.45

Prima in classifica in Serie A e attesa dallo scontro diretto contro il Napoli di domenica sera, la Roma scende in campo alle 18.45 allo Stadio Olimpico per la quinta giornata di Europa League contro il Midtjylland. Una sfida da vincere ad ogni costo alla luce delle due sconfitte subite in casa contro Lille e Viktoria Plzen.

La missione sarà tutto fuorché semplice, come testimonia il primo posto a punteggio pieno della squadra danese, vera e propria sorpresa della fase campionato della competizione. Il pericolo pubblico numero uno, nonché obiettivo di calciomercato dei giallorossi, è senza dubbio Franculino, ma a dar fastidio sarà nel complesso l’organizzazione tattica degli avversari.

Gian Piero Gasperini come di consueto non potrà contare su Tommaso Baldanzi, non inserito in lista Uefa, ma ritrova nella lista dei convocati Leon Bailey, Paulo Dybala e Mario Hermoso. Asromalive.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Midtjylland

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini (C); Dybala. All Gasperini

MIDTJYLLAND (4-3-3): Olafsson; Diao, Erlic, Bech; Mbabu, Bak, Bravo, Billing, Castillo; Gogorza, Franculino. All.: Tullberg

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE: Midtjylland 12 punti; Friburgo e Ferencvaros 10; Celta Vigo, Braga, Aston Villa, Lione, 9; Viktoria Plzen, Real Betis8; Paok, Brann, Dinamo Zagabria, Genk, Porto, Fenerbahçe, 7; Panathinaikos, Basilea, Roma, Lille, Stoccarda, Go Ahead Eagles, Young Boys 6; Nottingham Forest, Bologna 5; Sturm Graz, Stella Rossa, Celtic 4; Salisburgo, Feyenoord, Ludogorets, Steaua Bucarest 3; Utrecht, Malmo, Maccabi Tel-Aviv 1; Nizza, Rangers 0.