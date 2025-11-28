Doppia mazzata prima di Roma-Napoli: Conte senza parole

Si infiamma l’antivigilia della partitissima di domenica sera tra prima e seconda in classifica in Serie A

Reduci dall’impegno in Europa, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini domenica vanno a caccia di conferme importanti in campionato nello scontro diretto Roma-Napoli. Prima e seconda in classifica daranno tutti per superarsi in campo, ma a tenere banco sono anche le notizie dall’infermeria e dal calciomercato.

In queste ore, Il Messaggero ha riportato un’indiscrezione esplosiva sul club partenopeo che, insieme ad Atalanta, Fiorentina, Lazio, Genoa e Torino, potrebbe avere il mercato bloccato a gennaio. Ad incastrare i campani e gli altri club italiani sarebbe il nuovo indice di costo del lavoro allargato, approvato dalla FIGC.

Una notizia che, se confermata, sarebbe un vero e proprio incubo per Conte, che non parlerà in conferenza stampa prima della sfida dell’Olimpico e che è anche alle prese con infortuni di lungo corso, come quelli di Anguissa e De Bruyne, ma non solo.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Campania, infatti, oltre al mancato recupero di Romelu Lukaku, il Napoli a Roma potrebbe essere costretto a rinunciare anche a David Gilmour. Fermo dalla partita contro il Como per pubalgia, il centrocampista potrebbe essere addirittura costretto ad operarsi, andando incontro ad uno stop di 3 mesi.