Doppia mazzata prima di Roma-Napoli: Conte senza parole

Si infiamma l’antivigilia della partitissima di domenica sera tra prima e seconda in classifica in Serie A

Reduci dall’impegno in Europa, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini domenica vanno a caccia di conferme importanti in campionato nello scontro diretto Roma-Napoli. Prima e seconda in classifica daranno tutti per superarsi in campo, ma a tenere banco sono anche le notizie dall’infermeria e dal calciomercato.

Antonio Conte basito in conferenza stampa
(Ansa Foto) – asromalive.it

In queste ore, Il Messaggero ha riportato un’indiscrezione esplosiva sul club partenopeo che, insieme ad Atalanta, Fiorentina, Lazio, Genoa e Torino, potrebbe avere il mercato bloccato a gennaio. Ad incastrare i campani e gli altri club italiani sarebbe il nuovo indice di costo del lavoro allargato, approvato dalla FIGC.

Una notizia che, se confermata, sarebbe un vero e proprio incubo per Conte, che non parlerà in conferenza stampa prima della sfida dell’Olimpico e che è anche alle prese con infortuni di lungo corso, come quelli di Anguissa De Bruyne, ma non solo.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Campania, infatti, oltre al mancato recupero di Romelu Lukaku, il Napoli a Roma potrebbe essere costretto a rinunciare anche a David Gilmour. Fermo dalla partita contro il Como per pubalgia, il centrocampista potrebbe essere addirittura costretto ad operarsi, andando incontro ad uno stop di 3 mesi.

