Calciomercato Roma, per Zirkzee è chiusa

Svolta definitiva per il futuro dell’attaccante olandese, arriva l’annuncio dall’Inghilterra

Ancora una volta, la Roma in uno scontro diretto contro una big non è riuscita a realizzare nemmeno un gol, concedendo la rete della sconfitta sempre allo stesso modo: con una ripartenza letale per i non velocissimi difensori e centrocampisti centrali.

Tornando alla pochezza offensiva della squadra, Gian Piero Gasperini avrà bisogno di un attaccante esterno di sinistra, ma anche di un nuovo centravanti visto lo scarso rendimento di Evan Ferguson e Artem Dovbyk. Da più di un mese, uno dei nomi che va per la maggiore è quello di Joshua Zirkzee.

L’attaccante non disdegnerebbe affatto un ritorno in Italia, ma nelle ultime settimane qualcosa sta cambiando. Complice l’infortunio di Behjamin Sesko, l’olandese ha trovato maggiori spazi e contro il Crystal Palace ha segnato anche un gol bello e decisivo.

Secondo quanto riportato da ‘Team Talk’, Ruben Amorim ha apprezzato i comportamenti in campo e fuori del 24enne e avrebbe già chiesto alla dirigenza dei Red Devils di togliere dal mercato l’ex Bologna. Indiscrezioni che, se confermate, renderebbero ancora più in salita la strada di Frederic Massara per arrivare a Zirkzee.