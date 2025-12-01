Calciomercato Roma, per Zirkzee è chiusa

Svolta definitiva per il futuro dell’attaccante olandese, arriva l’annuncio dall’Inghilterra

Ancora una volta, la Roma in uno scontro diretto contro una big non è riuscita a realizzare nemmeno un gol, concedendo la rete della sconfitta sempre allo stesso modo: con una ripartenza letale per i non velocissimi difensori e centrocampisti centrali.

Zirkzee e Amorim si abbracciano
Calciomercato Roma, per Zirkzee è chiusa (Ansa Foto) – asromalive.it

Tornando alla pochezza offensiva della squadra, Gian Piero Gasperini avrà bisogno di un attaccante esterno di sinistra, ma anche di un nuovo centravanti visto lo scarso rendimento di Evan Ferguson e Artem Dovbyk. Da più di un mese, uno dei nomi che va per la maggiore è quello di Joshua Zirkzee.

L’attaccante non disdegnerebbe affatto un ritorno in Italia, ma nelle ultime settimane qualcosa sta cambiando. Complice l’infortunio di Behjamin Sesko, l’olandese ha trovato maggiori spazi e contro il Crystal Palace ha segnato anche un gol bello e decisivo.

Secondo quanto riportato da ‘Team Talk’, Ruben Amorim ha apprezzato i comportamenti in campo e fuori del 24enne e avrebbe già chiesto alla dirigenza dei Red Devils di togliere dal mercato l’ex Bologna. Indiscrezioni che, se confermate, renderebbero ancora più in salita la strada di Frederic Massara per arrivare a Zirkzee.

