Contatti ufficiali con la Roma: ecco il jolly di Spalletti | ASRL

S’infiamma l’asse con la Juventus in vista del calciomercato di gennaio: la formula dell’affare

Manca poco meno di una settimana a Juventus-Roma, in programma sabato 20 dicembre alle 20.45, ma la sfida tra bianconeri e giallorossi è già iniziata sull’insidioso terreno del calciomercato. Tra obiettivi condivisi e potenziali trattative tra i due club, i possibili intrecci di gennaio sono molteplici.

Sia Frederic Massara che Damien Comolli non avranno a disposizione grandi risorse economiche, ma sono al lavoro già da mesi per provare a soddisfare le esigenze dei propri allenatori, seguendo le loro linee guida, ma anche rimanendo vigili su potenziali occasioni low cost, tra i calciatori in scadenza a giugno 2026 e quelli scontenti del loro attuale impiego nelle squadre d’appartenenza.

Juve su Raspadori, la mossa della Roma

Alla seconda categoria, appartiene sicuramente Joshua Zirkzee, obiettivo principale della Roma, ma anche Giacomo Raspadori, che piace parecchio sia ai giallorossi, sia al suo ex allenatore, Luciano Spalletti.

Il nome dell’ex Napoli occupa posizioni molto alte nella lista di gradimento di Gasp sin dai tempi dell’Atalanta e secondo quanto appreso da Asromalive.it, negli ultimi giorni ci sarebbero stati nuovi contatti con l’Atletico Madrid e con l’entourage del 25enne per esplorare le vie di un potenziale prestito a gennaio.

Scarsamente utilizzato da Diego Pablo Simeone, Raspadori potrebbe benissimo ricoprire il ruolo di sottopunta di sinistra e il suo eventuale arrivo non escluderebbe a prescindere quello di una punta centrale, nel caso in cui i capitolini dovessero riuscire a salutare Ferguson o Dovbyk.