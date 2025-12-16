Juve e Roma su Gabriel Mec: clausola e prezzo, tutti i dettagli | ASRL

Bianconeri e giallorossi stanno visionando la stellina del Gremio, ecco le ultime dal Brasile

Avversarie in campo sabato 20 dicembre alle 20.45, Juventus e Roma hanno deciso di anticipare la sfida, spostando il duello sul ring del calciomercato. Sempre attenti alle sollecitazioni provenienti dal Sudamerica, Damien Comolli e Frederic Massara secondo il giornalista Mirko Nicolino avrebbero messo nel mirino Gabriel Mec.

Trequartista e all’occorrenza attaccante esterno, il 17enne del Gremio è gestito dal padre di Neymar e ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2027 e compirà 18 anni l’11 aprile del 2026. Il club di Porto Alegre lo considera la sua “grande joia” e lo ha dimostrato inserendo una clausola rescissoria da 50 milioni di euro nel suo attuale vincolo.

Profilo attenzionato dalle squadre europee sin da giovanissimo, secondo quanto appreso da Asromalive.it, Mec piace al Chelsea e ad altri club di Premier League, ma ha estimatori anche all’infuori dell’Inghilterra. Proprio per questo, il suo prezzo è già superiore ai 20 milioni di euro. Una cifra difficile da sborsare per i club italiani, soprattutto per un ragazzo giovanissimo non in possesso di passaporto comunitario.