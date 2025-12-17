Roma, accordo Zirkzee: ecco le nuove cifre

Il club giallorosso accelera per l’attaccante olandese, l’ultima offerta è decisiva

Joshua Zirkzee resta l’obiettivo numero uno della Roma e di Gian Piero Gasperini. L’attaccante olandese piace molto anche a Frederic Massara che, subito dopo la trasferta di Glasgow, si è recato a Londra per provare a sbloccare la situazione in primis con l’agente del ragazzo, il cui quartier generale è proprio nella capitale londinese.

Il calciatore ha ribadito ancora una volta di aver scelto la Serie A e, in particolare, la squadra giallorossa dove, oltre ad avere maggiori possibilità di giocare, avendo ancora tre competizioni in ballo, troverebbe un’idea di gioco ideale per le sue caratteristiche associative.

Le buone notizie arrivano poi sul fronte commissioni. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, si sarebbe deciso di spostare il pagamento delle stesse a luglio, quando potrebbe scattare l’eventuale riscatto dell’ex Bologna, seguito anche da Como, Milan, Fulham, PSV e West Ham.

E il Manchester United? Per convincere i Red Devils ad accettare la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato, la Roma avrebbe deciso di alzare ancora di più la cifra del prestito oneroso, portando la stessa a 8 milioni di euro. Vedremo se la nuova strategia riuscirà a convincere la squadra inglese.