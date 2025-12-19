Accordo trovato e addio Roma: asso nella manica e Inter al tappeto

Si sta per materializzare la prima cessione di gennaio in casa giallorossa e può avere risvolti anche in entrata

Impegnata nel chiudere il prima possibile le trattative per Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, la Roma sta parallelamente scandagliando il mercato italiano ed estero per trovare una sistemazione ai giocatori in esubero. Più sarà convincente il mercato in uscita, infatti, più diventerà ambizioso quello in entrata.

Se l’attacco resta la priorità assoluta, in questi primi mesi capitolini Gian Piero Gasperini ha individuato delle lacune anche in altre zone del campo e nella sua mente, per competere davvero fino all’ultimo su tutti i fronti, i giallorossi hanno bisogno di almeno tre o quattro rinforzi. Va da sé, che per accontentare in toto le esigenze del Gasp, ci sia bisogno di alcune partenze.

Bailey, Dovbyk, Ferguson, Tsimikas e Baldanzi sono stati tutti inseriti nella lista d’imbarco verso nuove destinazioni e le ultime indiscrezioni riguardanti l’ex giocatore dell’Empoli sembrano foriere di svolte immediate. Secondo Il Messaggero e Il Corriere della Sera, infatti, Baldanzi avrebbe già detto sì al Verona.

Vicinissimi al calciatore già la scorsa estate, gli scaligeri sarebbero in netto vantaggio rispetto al Pisa, anche grazie alla presenza in panchina di Paolo Zanetti, ex mentore del 35 giallorosso. Un eventuale approdo all’ombra dell’Arena di Baldanzi potrebbe rappresentare un grimaldello per alcune operazioni future tra i due club, con i nomi di Belghali e Giovane che restano molto graditi alla Roma, ma anche a Inter e Juventus.