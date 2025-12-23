Ha detto sì alla Roma: game over Juve e Milan

Il calciomercato sta per iniziare e Frederic Massara è uno dei direttori sportivi più attivi al momento

Dopo la sconfitta contro la Juventus, la Roma ha iniziato a preparare oggi la sfida di lunedì prossimo contro il Genoa. Contro il grande ex Daniele De Rossi, non ci sarà spazio per le emozioni, visto che è obbligatorio ottenere i tre punti per chiudere il 2025 al quarto posto in classifica.

Da gennaio, inizierà poi un nuovo campionato, che Gian Piero Gasperini spera di poter affrontare con almeno tre o quattro rinforzi. L’attacco resta senza dubbio il tallone d’Achille della squadra e Frederic Massara spera di chiudere il prima possibile le trattative per Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, ma parallelamente sta lavorando anche su altri fronti.

Tra partenze per la Coppa d’Africa e infortuni, i giallorossi hanno bisogno di innesti un po’ in ogni parte del campo e le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile e immediato scippo a Fiorentina, Juventus e Milan.

Secondo Fabrice Hawkins, infatti, la Roma avrebbe rotto gli indugi per Axel Disasi, avviando i contatti con il Chelsea per il prestito del difensore. Il 27enne francese, si legge su ‘RMC Sports’, avrebbe già dato la disponibilità al trasferimento nella Capitale dove Gian Piero Gasperini, dal canto suo, ha già dato il via libera all’operazione.