La Juve dopo la Roma? Conoscono già la formula

Non è ancora finita, dal campo al mercato: la sfida con i bianconeri è totale, le cifre sul piatto

Oltre a tenere vive le piste per rinforzare l’attacco, la Roma sta sondando con molta attenzione anche il mercato dei difensori. Complice la partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa e le difficoltà riscontrate da Ghilardi in questa prima parte di stagione, i giallorossi non vogliono farsi trovare impreparati.

La ricerca di occasioni invitanti si coniuga però con la necessità di trovare formule poco impattanti a bilancio almeno nell’immediato. Uno scenario – quest’ultimo – che inserisce la Roma in un mosaico di squadre piuttosto nutrito. Quanto sta succedendo sul fronte Radu Dragusin ne è un esempio piuttosto tangibile.

Alla ricerca di una nuova sistemazione dopo una prima parte di campionato in sordina, il centrale rumeno ha infatti calamitato l’interesse di molti club di Serie A. Oltre al Napoli e alla Fiorentina, infatti, la Roma potrebbe incrociare tre big di assoluto rispetto.

Calciomercato Roma, maxi incrocio per Dragusin: ci prova anche la Juve?

Come riferito da Mirko Di Natale, anche Inter e Milan hanno cominciato a sondare il terreno attraverso i primi contatti esplorativi; tuttavia in un orizzonte ancora tutto da definire, occhio alla posizione della Juventus.

I bianconeri potrebbero infatti avallare il clamoroso ritorno nel caso in cui a partire fosse un difensore della rosa di Spalletti (è noto il gradimento del Milan per Gatti, ad esempio). Dal canto suo il Tottenham non intende fare sconti e valuta Dragusin non meno di 30 milioni di euro.

Con il passare delle settimane, però, non è escluso che gli Spurs possano aprire anche ad un prestito con opzione di acquisto, formula che di fatto rimetterebbe in gioco tutti i club di Serie A attualmente sulle tracce del classe 2002. Situazione dunque da monitorare con grande attenzione.