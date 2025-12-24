Prima cessione Roma: l’assegno è già datato

Buone notizie per il calciomercato giallorosso, il contratto è stato già firmato

Non solo mercato in entrata per la Roma. Impegnato alacremente per regalare tre o quattro rinforzi a Gian Piero Gasperini, Frederic Massara spera di ottenere buone e definitive notizie sui fronti Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee dopo Natale. Per arrivare a dama su tutti gli obiettivi, il direttore sportivo dovrà riuscire a formalizzare anche qualche cessione.

Leon Bailey, Evan Ferguson, Tommaso Baldanzi, Artem Dovbyk, Tsimikas, Niccolò Pisilli sono i nomi principali per cui la dirigenza giallorossa è pronta a valutare offerte, ma c’è un calciatore che è già lontano dalla Capitale che potrebbe portare frutti anticipati nelle casse romaniste.

Secondo ‘Eindovhen Dagblad’, infatti, il PSV avrebbe deciso di anticipare i tempi per riscattare a titolo definitivo Anass Salah-Eddine. L’accordo con la Roma è stato già trovato la scorsa estate sulla base di 8 milioni di euro per il riscatto e dopo la Coppa d’Africa la dirigenza olandese convocherà il giocatore per trovare un’intesa sul futuro contratto, che non era stato discusso in estate.

Un’accelerazione importante, resasi necessaria in virtù dei tanti sondaggi fatti da altri club con l’entourage dell’esterno sinistro. Celtic, Porto e Nottingham Forest hanno chiesto informazioni sul giocatore. Buone notizie per la Roma che, anche nel caso in cui il 23enne dovesse decidere di non rimanere in Olanda, avrebbe un discreto numero di squadre con cui parlare.