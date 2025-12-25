L’affare accontenta tutti: la Roma non aspettava altro

I giallorossi vogliono approfondire il suo dossier in uscita: cambiano nuovamente le carte in tavola
Con le idee molto chiare su come rinforzare un organico che ha evidenziato qualche limite strutturale, la Roma si affaccia alla finestra invernale di calciomercato con la necessità di prestare attenzione anche agli intrecci in uscita.
Un doppio binario che calamiterà le attenzioni mediatiche anche nel reparto offensivo. Oltre ad imprimere l’accelerata decisiva per Zirkzee e Raspadori, infatti, occhio alle possibili uscite. Vista anche l’uscita pubblica di Gasperini nel post Juve-Roma, non è affatto escluso l’esperienza di Evan Ferguson all’ombra del Colosseo giunga ai titoli di coda.
Rispetto a quanto trapelato fino a qualche settimana fa, le chances di un rientro dell’attaccante irlandese al Brighton sono in drastico aumento in quella che però si configurerebbe come una toccata e fuga.
Secondo quanto riferito da Football Transfers, intenzionato a rinforzare il proprio pacchetto di punte, il Celtic vedrebbe di buon grado l’innesto di Ferguson considerato funzionale allo scacchiere tattico di Nancy. Benché non sia stata ancora avviata una trattativa ufficiale, l’interessamento del club scozzese alimenta l’ipotesi di un addio lampo di Ferguson.
Di fatto il Celtic vorrebbe completare il suo reparto per dare l’assalto con più continuità ad un titolo mai come in questa stagione ancora in divenire.