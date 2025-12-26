Zirkzee-Roma da “festina lente”: le condizioni per il via libera

Qual è lo stato dello trattativa per il passaggio dell’attaccante in giallorosso? Il resoconto completo

Joshua Zirkzee sì, Joshua Zirkzee nì, Joshua Zirkzee forse. Se le parole di Amorim – inevitabile gioco delle parti in una trattativa scandita sì ma non ancora perfezionata – avevano sollevato un polverone, la situazione in realtà è molto più fluida rispetto a quanto le parole del tecnico dello United avevano fatto trapelare.

L’aspetto dal quale partire – come messo in evidenza anche da Daniele Longo – è la posizione dell’attaccante olandese, assolutamente entusiasta della bontà del progetto della Roma. L’ex Bologna ha sposato sin da subito il progetto messo sul piatto dai capitolini pur non forzando ancora la mano con il Manchester United.

Dal canto suo il club inglese fa spallucce sulle tempistiche della trattativa – il rebus Coppa d’Africa non può essere eluso per una squadra vogliosa di ritornare a fare la voce grossa – ma allo stesso tempo è consapevole della volontà del giocatore. Tuttavia, lo United non ha né urgenza di fare cassa né la fretta di mettere a bilancio una minusvalenza.

Ergo, nessun prestito con diritto di riscatto ma cessione che presupponga l’obbligo da parte della Roma ad acquistare il giocatore per una cifra complessiva che si aggira sui 38-40 milioni di euro. Il ping pong Roma-Manchester è più caldo che mai: nei prossimi giorni si potrebbe assistere all’inevitabile punto di svolta.