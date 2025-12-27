Maxi offerta o scambio con la Roma: assalto a Ndicka | ASRL

Il numero 5 giallorosso ha diversi estimatori e uno di loro è pronto a fare sul serio

Attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, Evan Ndicka ha confermato anche in questa stagione di essere uno dei difensori centrali più affidabili e continui. La sua importanza nello scacchiere giallorosso è apparsa ancora più evidente contro la Juventus.

Per la prima volta in stagione, la Roma ha subito più di un gol in campionato e l’assenza dell’ex Eintracht ha sicuramente inciso su questo evento raro. Gian Piero Gasperini e i tifosi giallorossi apprezzano molto il difensore mancino, ma non sono certamente gli unici estimatori.

Arrivato a parametro zero nell’estate del 2023, il 26enne ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2028 e ha un valore di mercato non inferiore ai 40-45 milioni di euro. Una cifra che non spaventa sicuramente le big europee interessate al calciatore.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, in Inghilterra il Manchester United ha inserito anche il nome di Ndicka nella lista degli obiettivi difensivi per la prossima stagione. I Red Devils hanno altri obiettivi prioritari nel ruolo, ma le quotazioni del numero 5 giallorosso sono comunque in ascesa e qualche sondaggio esplorativo è stato fatto anche durante i colloqui con la Roma per Joshua Zirkzee.

Come detto, lo United guarda soprattutto a giugno e non è escluso che possa provare a inserire il discorso Ndicka qualora la Roma dovesse realmente pagare il riscatto dell’attaccante olandese a fine stagione.