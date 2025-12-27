Pazienza finita, per Zirkzee è chiusa: “Mai più”

La partita di ieri contro il Newcastle sa di titoli di coda, ecco le ultime dall’Inghilterra

Zirkzee, e Zirkzee sempre, e fortissimamente Zirkzee. Ci perdoni Vittorio Alfieri se scomodiamo una sua celebre frase per definire la voglia che ha la Roma di ingaggiare Joshua Zirkzee. Insieme a Giacomo Raspadori, l’attaccante olandese è il grande obiettivo del calciomercato di gennaio e l’amore è reciproco.

Già da tempo, l’ex Bologna ha detto sì al trasferimento in giallorosso, ritenendo Gian Piero Gasperini l’allenatore ideale per riconquistare la maglia dell’Olanda in vista del Mondiale. Prima di concedere il via libera al prestito con obbligo di riscatto, il Manchester United vorrebbe aspettare il rientro dalla Coppa d’Africa di Mbuemo e Diallo.

Ma in Inghilterra, oltre a Ruben Amorim, c’è chi già considera terminata l’esperienza dell’ex Bologna in maglia ‘Red Devils’. Dopo la sfida del boxing day contro il Newcaslte, è arrivato un verdetto definitivo, che sa di addio immediato al ragazzo.

Il sito ‘unitedinfocus.com’ subito dopo il match ha raccolto una serie di commenti dei tifosi dello United, decisamente delusi dalla mezzora giocata dall’olandese ieri. “Sono sconcertato dalla situazione di Zirkzee, non lavora duro, non riesce a tenere una palla e non ha la velocità per rientrare”. “Il confronto tra Sesko e Zirkzee è impressionante. Sesko è sempre affamato di tiri e gol, Zirkzee si limita a gironzolare senza meta per il campo”.

L’ingresso del campo di Zirkzee al posto dello sloveno non è proprio andato giù ai tifosi: “Sesko doveva restare in campo, Zirkzee è stato pessimo”. “Sesko non dovrebbe uscire mai più per Zirkzee. Pessima gestione della partita”. “Zirkzee è stato orribile, Sesko doveva rimanere in campo”. “Ancora non ho visto Zirkzee vincere un duello, perché è entrato?”. Pazienza finita, dunque, almeno per quanto riguarda i tifosi.