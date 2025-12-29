Tra la Roma e la Juve c’è Mourinho: prenotano subito l’affare

Sia i giallorossi che i bianconeri monitorano da molto vicino la trattativa: tuttavia occhio al fattore Special One

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro il Genoa di De Rossi, la Roma si interroga anche sulle prossime mosse di mercato. Posto che la sessione invernale potrà rappresentare un vero e proprio spartiacque per i sogni di gloria dei giallorossi, non sono poche le piste battute da Massara sia in entrata che in uscita.

In questo senso – con incastri ancora tutti da trovare – non è escluso che i giallorossi diano vita ad interessanti intrecci soprattutto con la Juventus. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, ad esempio, sia la Roma che i bianconeri sarebbero interessati a Raphaël Guerreiro.

Il jolly del Bayern Monaco, impiegabile sia come difensore centrale che sulla linea di metà campo, è legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2026 che difficilmente sarà rinnovato. A segno già in tre occasioni dall’inizio della stagione (che lo ha visto dispensare tre assist), il nativo di Le Blanc-Mesnil è finito al centro di un vero e proprio intrigo.

Anche José Mourinho, infatti, avrebbe fatto il suo nome per rinforzare il suo Benfica, considerandolo una pedina importante con cui puntellare un organico che ha denotato qualche limite strutturale.

Tuttavia, risulta piuttosto complicato immaginare che il classe ’93 possa fare le valigie già a gennaio vista la grande stima che Kompany nutre nei suoi confronti; molto più probabile, dunque, che si creino presupposti interessanti in ottica estiva anche perché Guerreiro sarà libero di accordarsi con altri club a partire da gennaio. Scenario da monitorare con attenzione.