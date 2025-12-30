Calciomercato Roma, nuovo jolly dal Portogallo: la formula sul tavolo

Massara e l’asso nella manica che non ti aspetti: nuovo colpo di scena nelle mosse di mercato dei capitolini

Archiviato il largo successo maturato contro il Genoa, la Roma può concentrarsi ai prossimi impegni ufficiali non trascurando quelle dinamiche di mercato che da settimane stanno calamitando l’attenzione mediatica in casa giallorossa.

Con Raspadori e Zirkzee che continuano ad essere piste assolutamente roventi, Massara sta lavorando anche su altre tracce. L’ultima, in ordine di tempo, porta dritti in Portogallo. Secondo quanto riferito da Sacha Tavolieri, infatti, la Roma avrebbe avuto i primi colloqui esplorativi con il Benfica manifestando interesse concreto per Andreas Schjelderup.

Per il tuttofare norvegese, impiegabile sia come trequartista che che come esterno, i capitolini starebbero valutando la possibilità di imbastire l’affare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

A confermare lo stato di una trattativa alla quale potrebbe essere dato un impulso concreto nei prossimi giorni c’è anche il fatto che si sarebbero già tenuti colloqui con l’entourage del calciatore per valutare eventuali margini di manovra. Che possa essere Schjelderup il colpo a sorpresa della Roma? Traccia da monitorare con grande attenzione.