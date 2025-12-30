Dalla Juve alla Roma: il terzo colpo ha già detto sì

Non solo attaccanti per il club giallorosso, la scelta di Gasp per scippare i bianconeri

L’appetito vien mangiando, ma il rischio che la rinascita della Juventus possa togliere alla Roma il piatto prelibato della Champions League ha imposto di accelerare i ritmi a proprietà e dirigenza capitolina. Grazie alla vittoria contro il Genoa, i giallorossi hanno riguadagnato il quarto posto in classifica, ma il solo punto di vantaggio sui bianconeri non fa dormire sonni tranquilli.

Ecco perché, entro le prime due settimane di gennaio, Frederic Massara spera di regalare due attaccanti a Gian Piero Gasperini. Con Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee a guidare la lista degli obiettivi di calciomercato, il lavoro del direttore sportivo romanista non si ferma tuttavia solo all’attacco.

Con il potenziale addio di Daniele Ghilardi, il tecnico piemontese ha già da tempo chiesto un rinforzo anche al centro della difesa. I nomi maggiormente chiacchierati al momento sono quelli di Radu Dragusin e Axel Disasi, con quest’ultimo che secondo Il Tempo sarebbe il prescelto di Gasp.

A complicare i piani giallorossi per il francese, c’è tuttavia il cavillo legato alla possibile impossibilità del Chelsea di fare ulteriori operazioni in prestito all’estero in questa stagione. Nonostante ciò, aggiornamenti importanti sull’ex Monaco arrivano dalla Germania e da una fonte a dir poco autorevole.

Secondo la Bild, infatti, Niko Kovac avrebbe voluto Disasi al Borussia Dortmund, ma il calciatore avrebbe già deciso di voler trasferirsi in Italia a gennaio. Anche la Juventus e il Milan continuano a monitorare il ragazzo, ma secondo il quotidiano tedesco le trattative tra Chelsea e Roma stanno continuando ormai da giorni e in maniera positiva.