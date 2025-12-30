Doppio colpo e via libera Roma: c’è la data della firma

Strada in discesa per il club giallorosso: è merito del grande ex

Tra mere suggestioni e aggiornamenti credibili, le indiscrezioni di calciomercato riguardanti la Roma si susseguono senza soluzione di continuità. Il ritornello ormai da settimane è sempre lo stesso: Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee sono vicinissimi al trasferimento a Trigoria, ma manca ancora qualcosa.

Per quanto riguarda l’ex Napoli a mancare è l’accordo definitivo su cifre e obbligo di riscatto, mentre per l’olandese il Manchester United non vuole prendere decisioni definitive prima del rientro dalla Coppa d’Africa di Diallo e Mbuemo o dell’arrivo di un rinforzo in attacco.

La speranza di Frederic Massara è sempre quella di riuscire a chiudere i discorso entro la prima metà di gennaio, ma il tempo stringe e il direttore sportivo giallorosso non può permettersi di trascurare anche le piste alternative, a volte anche meno dispendiose dal punto di vista economico.

Da ieri, ad esempio, hanno assunto sempre maggiore rilevanza le indiscrezioni su una trattativa ben avviata con il Benfica per Schjelderup, con ‘A Bola’ che parla addirittura di un approdo nella Capitale molto vicino. Il norvegese potrebbe arrivare in prestito secco e il club lusitano sta già negoziando con il sostituto, anzi, con i sostituti.

Secondo ‘Mais Futebol’, José Mourinho potrebbe accogliere in questa sessione di mercato sia André Luiz del Rio Ave che Wesley dell’Al-Nassr. Prima di liberare quest’ultimo, tuttavia, il club arabo vuole aspettare il rientro di Mané dalla Coppa d’Africa.