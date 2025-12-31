Como, Milan e Roma: Icardi ha scelto il prossimo club

Il bomber ha deciso ha comunicato la decisione finale sul suo immediato futuro

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, Mauro Icardi di recente ha fatto molto discutere con alcune dichiarazioni pirotecniche sul suo futuro, avocando solo a sé la scelta finale, visto che tra gennaio e febbraio sarà libero di accordarsi con un nuovo club in caso di mancato rinnovo con il Galatasaray.

Accostato in Italia a Como, Milan e Roma, il bomber argentino tornerebbe molto volentieri in Italia, dove ha già vestito le maglie di Sampdoria e Inter. Autentico bomber di razza, con 9 reti messe a referto, Maurito ha segnato un gol ogni 79 minuti in campionato in questa stagione.

Numeri importanti che, tuttavia, ad oggi non hanno portato a passi in avanti decisi sul fronte rinnovo, nonostante il rischio di perderlo a zero a fine anno. Uno scenario che appare sempre più probabile visto che, secondo quando sostenuto da ‘Fanatik’, Icardi a meno di colpi di scena non si muoverà a gennaio e terminerà la stagione a Istanbul.