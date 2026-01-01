La Juve mette la freccia: 60 milioni e addio Roma

I bianconeri stanno pianificando uno scippo ai giallorossi in sede di calciomercato

In piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, Juventus e Roma sono pronte a darsela di santa ragione anche sul ring del calciomercato. Divisi da un solo punto in classifica, bianconeri (quinti) e giallorossi (quarti) durante il mercato di gennaio proveranno ad accontentare Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini, pur non navigando nell’oro.

E le ultime indiscrezioni mercatare parlano di un potenziale scippo di Damien Comolli a Frederic Massara, anche se per portarlo a termine il dirigente juventino dovrà firmare un assegno molto cospicuo per battere un’agguerrita concorrenza europea.

Secondo ‘Transfer Feed’, infatti, la Juve sarebbe pronta a sfidare Arsenal, Bayern Monaco, PSG e Tottenham per un pallino del direttore sportivo giallorosso: Said El Mala. Esploso definitivamente nel Colonia, il giovane attaccante esterno è già entrato nel giro della Germania, collezionando sei gol e tre assist in Bundesliga.

Talento purissimo, il 19enne tedesco viene valutato 50-60 milioni e il Manchester United sarebbe pronto ad offrirne circa 40 per provare a bruciare la concorrenza. L’agente del ragazzo, tuttavia, ha già escluso una partenza a gennaio. Staremo a vedere.