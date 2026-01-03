Chiesa al centro del villaggio: Juve, Napoli o Roma? La scelta di Fede

di

L’attaccante italiano resta uno dei nomi più caldi del calciomercato, la situazione

Trasferitosi al Liverpool nell’estate del 2024, Federico Chiesa ha vissuto una prima stagione a dir poco deludente in Inghilterra. Quest’anno, anche grazie alla preparazione atletica fatta per intero con i Reds, le cose sono andate un po’ meglio, anche se l’ex Juventus non ha ancora trovato una continuità d’impiego ben definita.

Federico Chiesa riflette sul futuro
Chiesa al centro del villaggio: Juve, Napoli o Roma? La scelta di Fede (IA foto) – Ansa/asromalive.it

Anche grazie alla sua dedizione in fase difensiva, Chiesa ha fatto breccia nei cuori dei tifosi dei Reds e questo aspetto può rivelarsi fondamentale nella scelta del suo futuro. Accostato anche di recente ad Atalanta, Juventus, Napoli Roma, l’esterno 28enne ha messo a referto 2 gol e 3 assist in 19 presenze complessive in stagione.

Nonostante sia partito solamente tre volte da titolare. l’ex Fiorentina e Juve fino a qualche giorno fa ha ribadito ai suoi procuratori di voler rimanere a Liverpool per giocarsi le proprie possibilità, anche se l’irruzione dei bianconeri non ha lasciato indifferente il ragazzo.

Come sempre, in sede di calciomercato non esistono situazioni cristallizzate e nel caso in cui da qui a fine gennaio il calciatore dovesse capire di non rientrare nei piani di Arne Slot, lo scenario potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Gestione cookie