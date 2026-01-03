Chiesa al centro del villaggio: Juve, Napoli o Roma? La scelta di Fede

L’attaccante italiano resta uno dei nomi più caldi del calciomercato, la situazione

Trasferitosi al Liverpool nell’estate del 2024, Federico Chiesa ha vissuto una prima stagione a dir poco deludente in Inghilterra. Quest’anno, anche grazie alla preparazione atletica fatta per intero con i Reds, le cose sono andate un po’ meglio, anche se l’ex Juventus non ha ancora trovato una continuità d’impiego ben definita.

Anche grazie alla sua dedizione in fase difensiva, Chiesa ha fatto breccia nei cuori dei tifosi dei Reds e questo aspetto può rivelarsi fondamentale nella scelta del suo futuro. Accostato anche di recente ad Atalanta, Juventus, Napoli e Roma, l’esterno 28enne ha messo a referto 2 gol e 3 assist in 19 presenze complessive in stagione.

Nonostante sia partito solamente tre volte da titolare. l’ex Fiorentina e Juve fino a qualche giorno fa ha ribadito ai suoi procuratori di voler rimanere a Liverpool per giocarsi le proprie possibilità, anche se l’irruzione dei bianconeri non ha lasciato indifferente il ragazzo.

Come sempre, in sede di calciomercato non esistono situazioni cristallizzate e nel caso in cui da qui a fine gennaio il calciatore dovesse capire di non rientrare nei piani di Arne Slot, lo scenario potrebbe cambiare da un momento all’altro.