Game over Juventus, c’è solo la Roma: ha già preparato i bagagli

La squadra giallorossa è pronta a mettere all’angolo i bianconeri con un alleato a sorpresa

Oggi la Roma è attesa da una sfida fondamentale per la lotta Champions League in casa dell’Atalanta, ma le preoccupazioni di tifosi e addetti ai lavori sono rivolte anche alle tematiche legate al calciomercato di gennaio, iniziato ufficialmente il 2 gennaio.

Nella conferenza stampa della vigilia, Gian Piero Gasperini ha fatto capire di volere anche un difensore centrale, ma la priorità resta sicuramente puntellare l’attacco. Frederic Massara spera di riuscire a chiudere per Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee a cavallo tra la prossima settimana (per Jack) e metà gennaio (per l’olandese), ma sarà importante anche avere la certezza di qualche uscita.

Parallelamente alle due grandi trattative del momento, il direttore sportivo giallorosso non ha mai definitivamente mollato la pista Andreas Schjelderup. A fornire aggiornamenti sul norvegese sul proprio profilo X ci ha pensato Alessio Lento.

Il giornalista specializzato nel calciomercato, nel confermare discorsi avanzati tra la Roma e il Benfica, ha invece escluso l’interessamento della Juventus. L’addio alla squadra di José Mourinho è una certezza, con il 21enne pronto a partire in prestito con diritto di riscatto.