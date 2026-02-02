Calciomercato Roma, offerta last minute: Ferguson ha chiuso

Ai box per infortunio, l’attaccante irlandese ha ricevuto due chiamate in queste ultime ore

Assente dalla lista dei convocati di Udinese-Roma, Evan Ferguson è ancora alle prese con il problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori in Europa League contro il Panathinaicos. Nonostante una prima parte di stagione ricca di luci e ombre, il 21enne è stato uno dei nomi più caldi del calciomercato di gennaio.

Accostato nelle ultime settimane a diverse squadre italiane (Bologna, Como, Fiorentina, Juventus e Napoli) e britanniche (Celtic, Everton, Fulham, West Ham), ma sin qui nessun club si è fatto realmente avanti per favorire l’interruzione del contratto di prestito tra Brighton e giallorossi.

Seguito anche in Turchia, l’ex West Ham è stato a lungo inserito in orbita Fenerbahçe, ma nelle ultime ore secondo Fanatik è stato soprattutto il Galatasaray a interessarsi al calciatore che ha già preso una sua scelta definitiva.

Secondo Angelo Manginate di Sky, infatti, Ferguson ha ribadito la sua volontà di non rescindere il contratto di prestito e di rimanere nella Capitale italiana a giocarsi le sue carte fino al termine della stagione.