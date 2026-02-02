La Juventus ora vuole chiudere: blitz per la firma, bye bye Roma

Il nodo si sta per sciogliere, i bianconeri completano il mosaico: Massara è stato avvisato

Il mercato della Roma è entrato nelle sue battute conclusive. Accolto Zaragoza, atterrato nel cuore della notte nella Capitale, i giallorossi sono pronti a giocarsi le residue chances di arrivare a Fortini, per il quale sono arrivati a mettere sul piatto un’offerta complessiva da undici milioni di euro.

Una volta terminata la sessione invernale, a prendersi la scena sarà poi il tourbillon di indiscrezioni riguardanti i calciatori legati ai rispettivi club da un contratto in scadenza nel 2026. Diversi sono i profili monitorati dalla Roma, a cominciare da Weston McKennie, decisivo anche contro la Juventus con un gol di pregevole fattura.

Le ottime prestazioni fornite dal texano sotto la gestione Spalletti hanno spinto i bianconeri ad accelerare le trattative per il prolungamento. Per blindare il suo tuttocampista, infatti, la Juventus vuole ora accelerare i tempi e nei prossimi giorni ha in programma un summit con l’entourage del ragazzo.

A riferirlo è Tuttosport che spiega come il rinnovo di rinnovo dell’ex Schalke, dopo un lungo tira e molla durato almeno cinque mesi, sia ora considerato una priorità dalla “Vecchia Signora”, non disposta a perdere a zero uno dei punti fermi del tecnico di Certaldo. Il tutto con buona pace della Roma che, su input di Gasperini, ha provato effettivamente a capire i margini di manovra.