Roma, accordo saltato e doppio intrigo in A: non solo Fortini

Il calciomercato di gennaio sta vivendo le ultime ore, intreccio giallorosso in Italia

L’arrivo di Bryan Zaragoza ha virtualmente chiuso il mercato in entrata della Roma, ma in queste ultime ore di negoziazioni Frederic Massara manterrà le antenne dritte per captare la possibilità di piazzare un ultimo colpo sulla fascia sinistra.

Gian Piero Gasperini ha dato la sua priorità all’attaccante esterno, ma rinforzare l’out mancino anche in difesa è sempre stato un suo pensiero. Ecco perché, benché manchino solo poche ore al gong finale del calciomercato di gennaio, non è ancora possibile depennare definitivamente dalla lista il nome di Niccolò Fortini dalla lista giallorossa.

L’esterno non ha ancora rinnovato con la Fiorentina che ha sempre chiesto circa 15 milioni di euro per far partire il ragazzo. Nel caso in cui Kostas Tsimikas dovesse trovare una nuova squadra in queste ultime ore, il club giallorosso ha già pronto un rilancio da 11-12 milioni di euro per il 19enne.

Di sicuro, a Firenze c’è traffico in corsia. In entrata i viola sono su Zappa, mentre nelle ultime ore è saltata la trattativa con il Nottingham Forest per Robin Gosens, che ha rifiutato l’accordo con gli inglesi. Alla disperata ricerca di un terzino sinistro, il club di Lina Souloukou ha effettuato anche un nuovo sondaggio proprio per Tsimikas, il cui passaggio al Besiktas secondo i media turchi è definitivamente saltato.