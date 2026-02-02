Serie A, DIRETTA Udinese-Roma: le formazioni ufficiali | LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida della ventitreesima giornata di Serie A

Scivolata al quinto posto in classifica dopo le vittorie di Juventus Napoli, la Roma fa visita all’Udinese nel monday night del ventitreesimo turno di campionato. Una sfida da vincere ad ogni costo per operare il controsorpasso su Spalletti e Conte e riportarsi al terzo posto in classifica.

Runjaic e Gasperini
Serie A, DIRETTA Udinese-Roma: la cronaca LIVE (Ansa Foto) – asromalive.it

Nonostante i forfait di Dybala, El Shaarawy Ferguson, Gian Piero Gasperini potrà contare su un attacco di livello, visto che a differenza dell’ultima sfida di Europa League avrà nuovamente a disposizione i nuovi arrivati Malen, Vaz Venturino.

In difesa, Gasp può esultare per il recupero lampo di Mario Hermoso, mentre in mediana dovrà fare a meno ancora per alcune settimane di Koné. Dopo il provino di stamane, è stata presa anche la decisione finale su Lorenzo PellegriniAsromalive.it seguirà la partita di Udine in tempo reale.

Formazioni ufficiali Udinese-Roma

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. All. Runjaic

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata

CLASSIFICA SERIE A: Inter 55 punti; Milan* 47; Napoli 46; Juventus 45; Roma* 43; Como 41; Atalanta 36; Lazio 32; Bologna* 30; Sassuolo 29; Udinese* 29; Cagliari
28; Torino 26; Genoa 23; Cremonese 23; Parma 23; Lecce 18; Fiorentina 17; Pisa 14; Hellas Verona 14
*una partita in meno

