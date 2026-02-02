Serie A, DIRETTA Udinese-Roma: le formazioni ufficiali | LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida della ventitreesima giornata di Serie A

Scivolata al quinto posto in classifica dopo le vittorie di Juventus e Napoli, la Roma fa visita all’Udinese nel monday night del ventitreesimo turno di campionato. Una sfida da vincere ad ogni costo per operare il controsorpasso su Spalletti e Conte e riportarsi al terzo posto in classifica.

Nonostante i forfait di Dybala, El Shaarawy e Ferguson, Gian Piero Gasperini potrà contare su un attacco di livello, visto che a differenza dell’ultima sfida di Europa League avrà nuovamente a disposizione i nuovi arrivati Malen, Vaz e Venturino.

In difesa, Gasp può esultare per il recupero lampo di Mario Hermoso, mentre in mediana dovrà fare a meno ancora per alcune settimane di Koné. Dopo il provino di stamane, è stata presa anche la decisione finale su Lorenzo Pellegrini. Asromalive.it seguirà la partita di Udine in tempo reale.

Formazioni ufficiali Udinese-Roma

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. All. Runjaic

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata

CLASSIFICA SERIE A: Inter 55 punti; Milan* 47; Napoli 46; Juventus 45; Roma* 43; Como 41; Atalanta 36; Lazio 32; Bologna* 30; Sassuolo 29; Udinese* 29; Cagliari

28; Torino 26; Genoa 23; Cremonese 23; Parma 23; Lecce 18; Fiorentina 17; Pisa 14; Hellas Verona 14

*una partita in meno