Udinese-Roma, scatta l’allarme per un titolare: cosa è successo

C’è preoccupazione per le condizioni fisiche del giallorosso, Gasperini incrocia le dita

Non c’è solo l’ultimo giorno di calciomercato in questo lunedì 2 febbraio frenetico e infuocato. Alle 20.45, infatti, la Roma scenderà in campo in casa dell’Udinese nella ventitreesima giornata di campionato.

Una partita importante per rispondere alle vittorie di Juventus e Napoli e rientrare in zona Champions League. Nel giorno in cui i giallorossi hanno accolto Bryan Zaragoza, Gian Piero Gasperini perde Paulo Dybala, ma ritrova i tre acquisti Malen, Vaz e Venturino, che non erano utilizzabili in Europa League.

A tenere in ansia l’allenatore giallorosso c’è tuttavia una situazione dell’ultima ora. Secondo il Romanista, infatti, Lorenzo Pellegrini è in forte dubbio per la sfida di questa sera. Dato come potenziale titolare in tutte le probabili, il 7 giallorosso potrebbe essere sostituito da Pisilli se non supererà l’ultimo provino dopo una lieve distorsione alla caviglia.