Accordo con la Roma: firma a mercato chiuso

La svolta è ormai dietro l’angolo, non ci sono più dubbi a riguardo: hanno trovato l’intesa con i giallorossi, tutti i dettagli

Obbligata a smaltire in tempi rapidi la delusione derivante dalla sconfitta di Udine, la Roma è chiamata subito a riavvolgere il nastro per preparare nel migliore dei modi i prossimi impegni ufficiali. Si preannuncia, infatti, un mese piuttosto intenso per i giallorossi che intanto sono ancora attivi su diverse piste di mercato.03

Nonostante la chiusura ufficiale della sessione invernale, infatti, Massara vuole stringere i tempi per due trattative da tempo impostate nelle loro linee essenziali e in procinto soltanto di essere perfezionate. Ci stiamo riferendo ai rinnovi di Mancini e Cristante fino al 2029 che, mai in discussione, saranno suggellati con tanto di ufficialità nei prossimi giorni.

Colonne portanti dello scacchiere di Gasperini, sia il difensore centrocampista italiano hanno trovato un accordo di massima con l’area mercato della Roma che, blindata l’intesa, è ormai in procinto di formalizzare il tutto.

Del resto si tratta di due trattative considerate prioritarie da tutto l’ambiente giallorosso vista l’importanza dentro e fuori dal campo di Cristante e Mancini, pronti a rappresentare un ponte importante tra il vecchio e il nuovo anche nelle prossime stagioni.

Mancano solo gli ultimi aspetti formali, insomma, prima che venga messo il classico nero su bianco ad una doppia firma di nevralgica importanza.