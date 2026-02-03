Roma, affare fatto prima del gong: firma ufficiale nella notte

Il mercato giallorosso non si è chiuso con Zaragoza, ma con un’altra operazione last minute

Una pessima e irriconoscibile Roma ha collezionato a Udine la sua undicesima sconfitta stagionale. Undici volte su trentadue, più di un terzo delle volte, dunque, la squadra giallorossa è uscita dal campo a mani vuote e questi numeri non sembrano autorizzare sogni di gloria.

Poco prima del fischio d’inizio del match, in Italia si è chiusa la sessione invernale di calciomercato, mentre in altri Paesi, come la Spagna, la campagna trasferimenti si è chiusa solamente alle 23.59 di lunedì 2 febbraio.

E proprio in Spagna, Frederic Massara ha perfezionato la sua ultima operazione di un mercato a dir poco complicato. Poco prima della mezzanotte la Roma ha raggiunto l’accordo con l’Elche per la cessione in prestito di Buba Sangaré.

𝐁𝐮𝐛𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐠𝐚𝐫𝐞́ 𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞. pic.twitter.com/wejFoHjf5K — Elche Club de Fútbol (@elchecf) February 2, 2026

Il primo colpo dell’era Ghisolfi, assistito dallo stesso agente di Zaragoza, ha firmato nella notte con il club spagnolo che ha annunciato il suo arrivo su X con un tweet alle 00.41 del 3 febbraio.