Il mercato giallorosso non si è chiuso con Zaragoza, ma con un’altra operazione last minute

Una pessima e irriconoscibile Roma ha collezionato a Udine la sua undicesima sconfitta stagionale. Undici volte su trentadue, più di un terzo delle volte, dunque, la squadra giallorossa è uscita dal campo a mani vuote e questi numeri non sembrano autorizzare sogni di gloria.

Frederic Massara osserva la partita in tribuna
Roma, affare fatto prima del gong: firma ufficiale nella notte (Ansa Foto) – asromalive.it

Poco prima del fischio d’inizio del match, in Italia si è chiusa la sessione invernale di calciomercato, mentre in altri Paesi, come la Spagna, la campagna trasferimenti si è chiusa solamente alle 23.59 di lunedì 2 febbraio.

E proprio in Spagna, Frederic Massara ha perfezionato la sua ultima operazione di un mercato a dir poco complicato. Poco prima della mezzanotte la Roma ha raggiunto l’accordo con l’Elche per la cessione in prestito di Buba Sangaré.

Il primo colpo dell’era Ghisolfi, assistito dallo stesso agente di Zaragoza, ha firmato nella notte con il club spagnolo che ha annunciato il suo arrivo su X con un tweet alle 00.41 del 3 febbraio.

