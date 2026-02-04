Addio immediato alla Roma: doppia offerta turca

Il mercato in Turchia chiude tra due giorni, chiamata arrivata ai giallorossi

Nonostante il gong finale del 2 febbraio, la Roma resta ancora al centro del calciomercato, soprattutto per quanto riguarda alcune possibili cessioni in Paesi con la campagna trasferimenti ancora aperta.

Tra questi c’è la Turchia, con tutte le big del campionato che sono ancora a caccia di occasioni per completare le proprie rose. Nei giorni scorsi si è parlato, ad esempio, dell’interesse del Galatasaray per Evan Ferguson, ma la volontà del giocatore di rimanere nella Capitale e la mancata cessione di Icardi hanno stoppato ogni trattativa.

Rimanendo a Istanbul, ma nella parte bianconera della città, il Besiktas ha bussato di recente in casa Roma e non solo per Kostas Tsimikas, rimasto in giallorosso. Il club non ha ancora cancellato il dossier portieri.

Oltre al messicano Devis Vasquez, secondo Sport Mediaset due giorni fa il club turco ha fatto un tentativo anche per Pierluigi Gollini. La Roma allora chiuse le porte, ma il Besiktas non ha ancora mollato la presa e potrebbe fare un nuovo tentativo entro il 6 febbraio, data di chiusura del calciomercato in Turchia. In entrambi i casi, alla Roma basterebbe veramente poco per fare una plusvalenza in caso di cessione a titolo definitivo.