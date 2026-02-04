Diretta Tv e streaming: dove vedere Roma-Cagliari, probabili formazioni e diffidati

Tutte le informazioni sulla partita della ventiquattresima giornata di Serie A

Dopo la sconfitta di Udine, la squadra giallorossa non può permettersi altri passi falsi in campionato se vuole continuare a lottare per un piazzamento in Champions League. Lunedì 9 febbraio alle 20.45, Roma-Cagliari ha già il sapore di una sfida fondamentale per la squadra di Gian Piero Gasperini.

La sfida, come di consueto, sarà trasmessa da DAZN, ma sarà visibile anche su Sky Calcio in TV e in diretta streaming su Sky Go. Gli abbonati Sky potranno vedere DAZN anche sul canale 214. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La sfida dello Stadio Olimpico chiuderà il palinsesto della ventiquattresima giornata di Serie A.

Probabili formazioni Roma-Cagliari

Rispetto a Udine, Gasperini potrà contare sul nuovo acquisto Bryan Zaragoza. Ecco la probabile formazione giallorossa:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Zaragoza; Malen. All. Gasperini

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane

DIFFIDATI: Ndicka e Wesley (R); Esposito