Diretta Tv e streaming: dove vedere Roma-Cagliari, probabili formazioni e diffidati

Tutte le informazioni sulla partita della ventiquattresima giornata di Serie A

Dopo la sconfitta di Udine, la squadra giallorossa non può permettersi altri passi falsi in campionato se vuole continuare a lottare per un piazzamento in Champions League. Lunedì 9 febbraio alle 20.45, Roma-Cagliari ha già il sapore di una sfida fondamentale per la squadra di Gian Piero Gasperini.

Gasperini e Pisacane durante Cagliari-Roma
La sfida, come di consueto, sarà trasmessa da DAZN, ma sarà visibile anche su Sky Calcio in TV e in diretta streaming su Sky Go. Gli abbonati Sky potranno vedere DAZN anche sul canale 214. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La sfida dello Stadio Olimpico chiuderà il palinsesto della ventiquattresima giornata di Serie A.

Probabili formazioni Roma-Cagliari

Rispetto a Udine, Gasperini potrà contare sul nuovo acquisto Bryan Zaragoza. Ecco la probabile formazione giallorossa:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Zaragoza; Malen. All. Gasperini
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane
DIFFIDATI: Ndicka e Wesley (R); Esposito

