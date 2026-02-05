Dai playout al sogno promozione: la Lodigiani di Fatiga nel segno di Mou

L’ex collaboratore dello Special One ha portato la squadra a ridosso della zona playoff
Dopo anni di collaborazione con José Mourinho, la scorsa estate Luca Fatiga ha lasciato l’equipe dello Special One per dedicarsi al ruolo di primo allenatore. Ingaggiato dalla Lodigiani il 4 novembre del 2025, l’ex collaboratore dello Special One è diventato ben presto uno dei migliori tecnici del Girone B d’Eccellenza.
Numeri alla mano, l’allenatore 37enne ha tirato fuori dalla zona playout la squadra capitolina, autorizzando a suon di buoni risultati il sogno promozione in Serie D. Con 35 punti in classifica, la Lodigiani è, infatti, a sole due lunghezze di distanza dalla zona playoff.
Chiamato dopo una striscia di sette partite consecutive senza vittoria, Fatiga ha costruito la rinascita della squadra affidandosi soprattutto al 3-5-2 e ad un’attenzione costante all’organizzazione difensiva.
In fase offensiva, la squadra costruisce molto dal basso, affidandosi ad una buona gestione del possesso palla. Dall’incubo playout alla speranza promozione: la Lodigiani di Fatiga sogna nel segno di Mou.