Gasperini via dalla Roma? Dall’Inghilterra esagerano, cifre e nuovo club

Il futuro della panchina continua a calamitare l’attenzione mediatica in maniera veemente: la presa di posizione è clamorosa

Nonostante il quinto posto in classifica a soli due punti di distanza dalla zona Champions, in casa Roma la chiusura della sessione invernale di calciomercato è stata accompagnato da un ventaglio di polemiche non indifferente, acuito dalla brutta sconfitta di Udine.

I messaggi lanciati da Gasperini nel post partita non sono affatto passati inosservati, così come le voci riguardanti una possibile spaccatura tra il tecnico di Grugliasco e Massara. “Se la Roma non si qualificherà in Champions, magari si cambierà allenatore”: una chiosa, quella dell’ex Atalanta, che di fatto ha aperto un vero e proprio polverone mediatico.

Gasperini è ovviamente concentrato sul prosieguo di una stagione ricca di impegni sulla panchina giallorossa; sorprende fino ad un certo punto, però, che i betting analyst abbiano cominciato a ventilare nuove, clamorose destinazioni per il suo futuro.

Calciomercato Roma, Gasperini in orbita City? La bomba dei bookmakers

Rientra proprio in quest’alveo – ad esempio – l’ultima “bomba” sganciata da Betting Odds che banca addirittura a 34 volte la posta la quota riguardante un possibile binomio Gasperini-Manchester City.

Alla luce della permanenza tutt’altro che scontata di Guardiola (nonostante il ricco contratto che lega lo spagnolo al club inglese), infatti, i Citizens – almeno in maniera ufficiosa – avrebbero aperto le porte al casting per la nuova guida tecnica. Con Xabi Alonso e Maresca al momento in pole position nella corsa al post Guardiola, il City potrebbe estendere lo sguardo anche in Serie A.

Oltre a Gasperini – la cui candidatura è stata finora caldeggiata soltanto in termini di quote – nelle ultime ore è ritornata in auge soprattutto il profilo di Fabregas in ottica City, stando almeno alle indiscrezioni del Telegraph. Idee, spifferi e nulla più: il futuro della panchina della compagine di Manchester avrà un altro padrone, a meno di clamorosi colpi di scena.