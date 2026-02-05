Totti torna alla Roma, Ranieri fa sognare i tifosi

Ecco le dichiarazioni del senior advisor giallorosso sul ritorno del Capitano

Tornato alla stadio in occasione di Roma-Stoccarda, Francesco Totti potrebbe diventare una presenza costante allo Stadio Olimpico. Ai microfoni di Sky Sport, infatti, Claudio Ranieri ha aperto al ritorno in società dello storico capitano romanista:

“I Friedkin ci stanno pensando e spero che Francesco possa essere davvero utile alla Roma perché lui è parte della Roma”. Secondo Paolo Assogna, le parti stanno dialogando già da tempo per studiare il potenziale ruolo di Totti.