Addio immediato alla Roma, volo prenotato per la Turchia

Il nuovo acquisto lascia subito il club giallorosso, accordo molto vicino, si chiude oggi

È scattato il countdown in Turchia nell’ultimo giorno del calciomercato di gennaio. Molte big del campionato si stanno rendendo protagoniste di vere e proprie corse contro il tempo per ultimare gli ultimi acquisti entro oggi, data finale della campagna trasferimenti.

Massara e Gasperini salutano il nuovo acquisto
Una situazione che riguarda in maniera diretta anche la Roma, visto che almeno tre giocatori della rosa giallorossa negli ultimi giorni sono finiti nel mirino dei turchi: Ferguson, Gollini Vasquez.

Se l’interesse del Galatasaray per l’irlandese è subito scemato, il Besiktas non ha invece mollato la presa sul portiere colombiano, arrivato a parametro zero la scorsa estate. L’ex Milan andrà a Istanbul con la formula del prestito con diritto di riscatto. Accordo totale e volo già prenotato, con Vasquez atteso in Turchia nel pomeriggio per visite mediche e firma

