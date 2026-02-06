Roma, altra lesione muscolare in attacco e nuovo stop per Hermoso

A pochi giorni dalla sfida contro il Cagliari, scatta l’allarme per il nuovo acquisto

La Roma si è allenata questa mattina in vista della partita di lunedì sera contro il Cagliari. Non arrivano buone notizie per Gian Piero Gasperini che oltre a Dovbyk, Dybala, Ferguson e Koné, dovrà quasi sicuramente rinunciare ad altri calciatori per la prossima partita di campionato.

Mario Hermoso non si è allenato per una contusione al piede, mentre Luca Venturino è stato fermato dall’influenza. La situazione che preoccupa di più è, tuttavia, legata ad un altro nuovo acquisto in attacco.

Stiamo parlando di Robinio Vaz, assente anche nella seduta di ieri. Il 18enne francese ha riportato una lesione di primo grado al soleo sinistro ed è a forte rischio anche per le partite contro Napoli e Cremonese.