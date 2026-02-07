Allenamento Roma: 7 giocatori a parte per infortunio

Anche oggi Gasperini ha fatto i conti con l’emergenza infortuni

A due giorni dalla sfida contro il Cagliari, la Roma ha svolto una seduta mattutina. Ancora una volta, Gian Piero Gasperini ha dovuto fare la conta degli indisponibili, con ben sette giocatori che si sono allenati ancora a parte.

Rispetto a ieri, l’unico recupero è stato quello di Venturino, che ha smaltito l’influenza degli ultimi giorni. Slitta ancora, invece, il rientro in gruppo di Paulo Dybala. Per lui seduta personalizzata al pari di Dovbyk, El Shaarawy, Ferguson, Hermoso, Koné e Vaz. Domani, la squadra si allenerà nel pomeriggio dopo la conferenza stampa di Gasp delle 13.30.