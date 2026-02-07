Vlahovic al posto di Dovbyk: “La Roma sfida due big”

Indiscrezione dirompente sull’attacco dei giallorossi, si monitora la situazione della punta della Juventus

Dusan Vlahovic alla Roma: è questa l’ultima e clamorosa indiscrezione di calciomercato uscita proprio in queste ore. Ancora alle prese con l’infortunio, l’attaccante serbo ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 e ad oggi non ci sono i margini per un rinnovo contrattuale.

Complice l’elevato ingaggio dell’ex Fiorentina, la Juventus non ha intenzione di prolungare l’intesa con la punta, a men che non si riduca di più del 50% lo stipendio. Uno scenario impensabile al momento, anche perché la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero ha messo in allarme diverse squadre europee.

Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Chelsea, Inter, Milan, Newcastle e Tottenham sono solo alcune delle squadre accostate al nove bianconero che, secondo transferfeed.com, sarebbe finito anche nel mirino della Roma.

Il club giallorosso in estate non riscatterà Evan Ferguson e cercherà una nuova sistemazione ad Artem Dovbyk. Inoltre, potrebbe risparmiare anche sugli ingaggi di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, liberando una massa salariale importante. Difficilmente, tuttavia, il club il prossimo anno vorrà mettere in rosa giocatori con stipendi superiori ai 3,5-4 milioni di euro.