Calciomercato Roma, acquisto a titolo definitivo: ufficialità imminente

Sempre più vicina un’altra fumata bianca che riguarda il mercato in entrata: ecco tutti i dettagli

Oltre ad essere un match molto importante per il cammino della Roma in campionato, la sfida contro il Cagliari potrebbe coincidere con un altro appuntamento degno di nota.

Arrivato all’ombra del Colosseo in prestito oneroso da 2,5 milioni con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, Ghilardi è ormai ad un passo dal poter essere considerato un calciatore della Roma a titolo definitivo.

Nell’accordo stipulato con l’Hellas Verona, infatti, il giovane difensore – in grado di ritagliarsi sempre più spazio con il passare delle gare – diventerà giallorosso a titolo definitivo al primo punto conquistato dai giallorossi nel mese di febbraio.

L’obbligo di riscatto, ricordiamolo, metterà i capitolini nelle condizioni di versare altri otto milioni a cui aggiungere un milione di bonus al raggiungimento di determinate condizioni. Una formalità, insomma: Ghilardi è pronto a ricoprire un ruolo ancor più importante in una Roma che ha dimostrato di aver bisogno di fisicità e aggressività, doti che di certo non mancano al ragazzo.