La chiamata di Allegri ribalta tutto: batosta Juve e addio Roma

L’inserimento del Milan imprime una svolta a sorpresa nelle negoziazioni: non se lo fanno ripetere due volte

Dopo la chiusura della sessione invernale di calciomercato, a prendersi le luci della ribalta sono ora le trattative dei tanti calciatori legati agli attuali club da un contratto in scadenza nel 2026. Ne sa qualcosa la Roma che, oltre a valutare con attenzione i dossier Pellegrini e Dybala, sta continuando a sondare il terreno alla ricerca di occasioni interessanti.

Non può non rientrare in quest’alveo – ad esempio – il profilo di Weston McKennie. Nonostante la fretta manifestata dalla Juve di assecondare una richiesta esplicita di Spalletti, Comolli non è ancora riuscito a trovare la quadra con il texano, finito nel mirino delle altre big di Serie A.

Dopo i sondaggi della Roma, infatti, anche l’Inter ha mosso i primi passi per capire i margini di manovra. Ideale terreno di caccia di Marotta, la pista che porta a McKennie potrebbe però innescare un vero e proprio derby di mercato in terra meneghina.

Come riferito da calciomercato.it, infatti, anche il Milan potrebbe iscriversi nella corsa al ventisettenne tuttocampista della Juventus, impiegato in questa stagione sia sulle corsie esterne, ma anche in difesa e in veste di trequartista.

Sempre pronto a cogliere situazioni di questo tipo, con una telefonata Allegri potrebbe clamorosamente rimescolare i connotati di una trattativa ancora tutta da imbastire. Rebus ancora tutto da sciogliere, il futuro di McKennie è destinato a far parlare di sé per diverse settimane.