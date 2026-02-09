Chiesa alla Roma, via libera Liverpool: ecco il nuovo prezzo

L’attaccante italiano lascerà i Reds a giugno, la dirigenza ha già deciso di salutarlo

Protagonista indiscusso delle ultime ore di calciomercato in casa Roma con l’arrivo di Bryan Zaragoza e la cessione di Buba Sangaré, Fali Ramadani non è riuscito a spostare Federico Chiesa nella sessione invernale di mercato, sia per volontà del calciatore, sia perché il Liverpool non ha accettato prestiti senza obblighi.

A gennaio, la squadra più vicina all’esterno italiano è stata senza dubbio la Juventus, ma in estate la situazione è destinata a cambiare. Partiamo da quella che, almeno in Inghilterra, viene vista come una certezza: i Reds venderanno Chiesa a fine stagione.

Ne è convinto ‘caughtoffside.com’ che parla di un ritorno in Serie A come l’ipotesi più probabile. Il portale britannico ribadisce l’interessamento bianconero, ma sottolinea come anche Roma e Napoli siano vigili in vista di un potenziale affondo estivo.

Il Liverpool, intanto, ha già dato il via libera alla cessione, fissando un prezzo di 25-30 milioni di euro per la vendita dell’ex Fiorentina e Juventus. Per agevolare un ritorno in Italia, inoltre, Chiesa sarebbe pronto anche a ridursi l’attuale ingaggio percepito in Inghilterra.