Chiesa alla Roma, via libera Liverpool: ecco il nuovo prezzo

di

L’attaccante italiano lascerà i Reds a giugno, la dirigenza ha già deciso di salutarlo

Protagonista indiscusso delle ultime ore di calciomercato in casa Roma con l’arrivo di Bryan Zaragoza e la cessione di Buba Sangaré, Fali Ramadani non è riuscito a spostare Federico Chiesa nella sessione invernale di mercato, sia per volontà del calciatore, sia perché il Liverpool non ha accettato prestiti senza obblighi.

Federico Chiesa in partenza da Liverpool
Chiesa alla Roma, via libera Liverpool: ecco il nuovo prezzo (Ansa Foto) – asromalive.it

A gennaio, la squadra più vicina all’esterno italiano è stata senza dubbio la Juventus, ma in estate la situazione è destinata a cambiare. Partiamo da quella che, almeno in Inghilterra, viene vista come una certezza: i Reds venderanno Chiesa a fine stagione.

Ne è convinto ‘caughtoffside.com’ che parla di un ritorno in Serie A come l’ipotesi più probabile. Il portale britannico ribadisce l’interessamento bianconero, ma sottolinea come anche Roma Napoli siano vigili in vista di un potenziale affondo estivo.

Il Liverpool, intanto, ha già dato il via libera alla cessione, fissando un prezzo di 25-30 milioni di euro per la vendita dell’ex Fiorentina e Juventus. Per agevolare un ritorno in Italia, inoltre, Chiesa sarebbe pronto anche a ridursi l’attuale ingaggio percepito in Inghilterra.

Gestione cookie