La big di Serie A ha scelto Moise Kean: arriva il blitz allo stadio

Il futuro del centravanti della Fiorentina continua a tenere banco: la soffiata scompagina tutto

Protagonista del gol del momentaneo 2-1 contro il Torino, Moise Kean è tornato a rimpolpare uno score realizzativo neanche lontanamente paragonabile a quello della scorsa stagione. Le chances salvezza della Fiorentina passeranno (anche) dal suo impatto in termini realizzativi da qui fino alla fine del campionato; le voci di mercato, intanto, non accennano a placarsi.

Accostato in tempi e in modi diversi anche alla Roma – che però non ha mai seriamente affondato il colpo visti anche i costi dell’operazione – l’ex centravanti della Juventus continua a calamitare le attenzioni di diversi club, in Italia e all’estero.

Sulle sue tracce – non è un mistero – c’è da tempo anche il Milan che, dopo aver mosso i primi passi nei mesi scorsi, conta di affondare il colpo nel corso della prossima estate. Alla luce dell’esito della telenovela Mateta, i rossoneri vogliono infatti puntellare il reparto offensivo da consegnare ad Allegri con un innesto importante in grado di far reparto da solo.

Che le sirene di mercato di Tare siano ormai orientate verso Firenze è testimoniato dall’ultima indiscrezione di Nicolò Schira secondo cui uno scout del Milan sarebbe stato “pizzicato” al Franchi per visionare da vicino proprio Kean. La sensazione, in un modo o nell’altro, è che il futuro del bomber rappresenterà un tema rovente della prossima estate.