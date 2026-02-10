La Roma non molla la Juve: scippo gratis

La sfida per la Champions League infiamma anche quella sul calciomercato tra bianconeri e giallorossi

Grazie alla vittoria contro il Cagliari, la Roma ha raggiunto la Juventus a quota 46 punti in campionato. Quinta per la peggior differenza reti, la squadra giallorossa domenica prossima andrà in casa del Napoli, mentre i bianconeri faranno visita all’Inter 24 ore prima.

La sfida per la Champions League si fa sempre più accesa, ma i fuochi d’artificio sono pronti ad esplodere anche in sede di calciomercato. Ormai da settimane, il nome dei giocatori in scadenza di una squadra vengono accostati all’altra (McKennie e Celik su tutti), ma da monitorare ci sono anche altre situazioni esterne.

Da sempre molto attente al mercato dei parametri zero, le due dirigenze sono pronte ad entrare in rotta di collisione per uno dei centrocampisti che si libereranno gratis a fine stagione.

Stiamo parlando di Xaver Schlager. Il Lipsia nei giorni scorsi ha ufficializzato la separazione in estate dopo il mancato rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno del 2026. La Juve è ormai da giorni in pressing sul centrocampista austriaco, ma secondo ‘transfer feed’, la Roma non avrebbe ancora del tutto mollato la presa sul 28enne, pronta ad agire nel caso in cui i bianconeri non dovessero chiudere.